Curso Meta tem o maior índice de aprovações em carreiras militares em Goiás

Tradicional e genuinamente anapolino, o Curso Meta se tornou a instituição de Goiás com mais aprovações em carreiras militares.

Através do forte empenho de professores e alunos, o Meta já conseguiu alcançar, apenas neste primeiro semestre de 2021, 52 aprovados para o EEAr, Epcar e AFA.

Além disso, novas aprovações também estão chegando da Espcex, ESA e EEAr, todos referentes ao segundo semestre.

Na instituição, todos se orgulham de trabalhar desde 1992 para alcançar os melhores resultados através de métodos de ensino que são verdadeiramente eficientes.

Os interessados em fazer parte das turmas podem conhecer pessoalmente o Curso Meta para observar a infraestrutura e comprovar os resultados não apenas na área militar, mas também para concursos e vestibulares em geral.

O Curso Meta conta com duas unidades, sendo uma no Jundiaí – Avenida Professora Zenaide Roriz, nº 45, e outra unidade no Piso 2 do ANASHOPPING.

Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones (62) 3317-4753 e (62) 9 9169-2145 ou pelo Instagram @cursometa_oficial.