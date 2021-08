Sérgio Hondjakoff, 36, desmentiu que estaria internado em uma clínica de reabilitação. O ator, que ficou famoso ao interpretar o personagem Cabeção de “Malhação” (Globo) entre os anos 2000 e 2006, se manifestou por meio do Instagram na tarde desta quinta-feira (5).

“Vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica, em cárcere privado. Mentira”, iniciou o ator, contando que estava na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, junto com a mãe, visitando familiares maternos.

Hondjakoff mostrou a paisagem e disse estava “curtindo férias de inverno”. “Quando essa pandemia passar, espero revê-los em breve, nas telinhas, nos telões… ‘Tamo’ junto, galera”, finalizou o ator, mandando um beijo aos internautas.

Na manhã deste sábado, o Ministério Público interditou uma clínica para dependentes químicos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Na ação, entre as 46 pessoas que foram encontradas em cárcere privado, estaria o ator.

Embora o nome de Hondjakoff não constasse na lista de pessoas internadas a qual o G1 teve acesso, o portal afirma ter obtido o boletim de ocorrência do caso, no qual constava o nome do artista, assim como outras informações que poderiam comprovar se tratar do ator, tais como: filiação e data e local de nascimento.

O ator está afastado da TV desde que participou de Made in Japão (2020, RecordTV), reality show do qual desistiu ainda nos primeiros episódios. Na vida pessoa, Hondjakoff é pai de Benjamin, de pouco mais de um ano, fruto da relação com Danielle Monteiro.