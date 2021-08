Concurso do TJGO abre inscrições para 292 vagas

Foram abertas, nesta sexta-feira (06), inscrições para o mais novo concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).

São mais de 290 vagas para Outorga de Delegações de Notas e de Registros Públicos do Estado.

As oportunidades serão destinadas para os municípios por todo o estado de Goiás, inclusive Anápolis.

As provas, por outro lado, serão todas ministradas na capital, Goiânia.

Ter mais de dez anos de experiência na função ou ser bacharel em direito são alguns dos requerimentos para participar.

Os interessados terão pouco mais de um mês para realizar as inscrições, que seguirão abertas até o dia 07 de setembro.

O cadastro deve ser realizado no website da Fundação Vunesp, na aba de concursos públicos.

A taxa para realizar a inscrição é de R$ 250, mas o valor pode ser abatido de forma integral, caso a pessoa comprove uma renda inferior a dois salários mínimos.

Parte das vagas também é reservada para pessoas com deficiência.

Todas as informações sobre a oportunidade podem ser encontradas no edital, disponível no mesmo endereço eletrônico.