A cantora Walkyria Santos, 43, conversou com seus fãs e seguidores por uma live em seu Instagram nesta quinta-feira (5). Durante a transmissão, a artista afirmou que pretende tomar medidas contra o cyberbullying –bullying na Internet– e que irá lutar por uma lei que leve o nome de seu filho, Lucas.

“Hoje está mais difícil que ontem. A gente não para de chorar, a dor não passa, não. Vou lutar atrás de uma lei. Uma lei que vai ter o nome do meu filho, do meu anjo”. O adolescente tinha 16 anos e tirou a própria vida após sofrer ataques e comentários homofóbicos na Internet por publicar um vídeo no TikTok.

Ainda na live, ela pediu que os internautas denunciassem os perfis falsos que estão sendo criados de seu filho. “Se vocês puderem denunciar esses perfis que estão aparecendo. O povo não tem o que fazer, meu Deus. Aqui está muito difícil, a gente nem pode chorar”, disse.

“Uma hora quer chorar por causa das crianças. Não posso chorar na frente da minha filha, que fica nervosa. Do meu sobrinho… Não queira perder um filho, não. É uma dor muito grande. Só Deus”, completou a cantora.

Na manhã desta terça, a artista publicou uma imagem em seu Instagram e pediu por ajuda. “Essa não sou eu Deus… Senhor escuta o meu clamor Pai, me ajuda”. Nos comentários, internautas demonstraram apoio e a apresentadora Gretchen, 62, também se pronunciou.

“Amiga, sei bem o que você está sentindo. Sei como é perder um filho. Se você precisar de mim, estou aqui. E também tive que ser forte para criar o gêmeo dele que ficou. Força minha linda”, comentou a artista que perdeu um filho recém-nascido.

A cantora de forró não conseguiu comparecer ao sepultamento de seu filho Lucas, realizado no cemitério Vila Flor, em Macaíba, Natal, na manhã desta quarta-feira (4). A informação foi confirmada pela assessoria da artista à reportagem.

Santos não se sente bem, e segundo seu noivo, Vittor Melo, disse ao site Quem, a cantora “está péssima”. Em seu Instagram, a artista explicou o que motivou a morte do jovem, além de falar sobre sua enorme tristeza.

“Hoje é dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho”, iniciou. “Uma dor que só quem sente vai entender e isso é sobre o último post que eu havia feito. Nos comentários, como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele”, disse a cantora, contando sobre um conteúdo que Lucas havia postado no TikTok, a que ela se referiu como “uma brincadeira de adolescente com os amigos”.

“Ele pensou que as pessoas achariam engraçado, mas não foi isso que aconteceu. Como sempre, destilaram ódio na Internet, deixando comentários maldosos”, criticou. “Meu filho acabou tirando a vida. Estou desolada, acabada, sem chão, mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem, para que fiquem alertas.”

Ainda segundo informações do site, o vídeo de Lucas foi alvo de comentários homofóbicos no TikTok. No registro, o adolescente aparecia ao lado de um amigo e ambos faziam uma brincadeira famosa, onde simulam que vão se beijar, mas não chega a acontecer de fato.

À BBC News Brasil, o TikTok lamentou o ocorrido. “Estamos profundamente tristes com esta tragédia”, diz nota da rede social. “Temos como nossa principal prioridade dar apoio ao bem-estar da nossa comunidade e fomentar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde todos se sintam seguros para se expressar de forma autêntica.”

“Comentários de ódio, que violam nossas políticas e prejudicam nossa comunidade, são removidos da nossa plataforma”, afirma o texto. “Também trabalhamos com especialistas, como o CVV, para dar apoio e oferecer recursos para qualquer pessoa que possa estar passando por um momento difícil. Enviamos nossos sentimentos mais sinceros para a família e amigos do Lucas.”

Walkyria Santos é mãe também de Bruno, 20, e Maria Flor, 10. Em seu Instagram, a artista publicou uma sequência de fotos e vídeos de seu filho do meio e prometeu conscientizar sobre os cuidados que são necessários na Internet.

“Lembrarei de você meu anjo com essa alegria que você tinha… Estarei aqui levantando essa bandeira e, com todas as minhas forças, juntos iremos acabar com essa ‘Internet doente’. Te amo para todo o sempre. Papai do céu escute meu clamor e cuide dele ate chegar a minha a hora e vê-lo novamente”, escreveu na legenda.