Preso homem que bateu em transexual por causa de música na TV

Um jovem de 20 anos precisou ser detido por uma equipe de policiais militares após agredir as duas irmãs e causar uma confusão em um condomínio localizado na região Norte de Anápolis no final da tarde de sábado (07).

Elas têm 11 e 15 anos e afirmaram à guarnição que apanham constantemente por serem mulheres.

A mais velha, transsexual, foi a mais agredida com socos no rosto e xingamentos.

Segundo a família, a discussão começou por conta de uma música. O agressor se irritou e começou a violência, quebrando ainda o vidro do hall de entrada do bloco no condomínio.

Com a chegada da corporação, ele se exaltou ainda mais, desacatou os militares e resistiu à prisão.

Com o uso de força, a equipe conseguiu detê-lo e o encaminhou, juntamente com a família e o síndico, à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

O jovem responderá por lesão corporal dolosa, desacato, dano e injúria. Caso condenado poderá receber uma pena de até três anos de reclusão e multa.