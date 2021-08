Bebê morre depois de sofrer grave ataque de pássaro em parque

Viralizou em todo o mundo a história de uma bebezinha de cinco meses, identificada apenas como Mia, que morreu depois do ataque de uma ave, em Brisbane, na Austrália.

No último domingo (08), segundo o jornal The Sun, a menina estava passeando no parque com os pais quando o animal, da espécie “pega”, se aproximou.

Percebendo o perigo, a mãe ainda se abaixou com a garotinha nos braços para se proteger, mas acabou tropeçando e deixando a filha cair.

Foi neste momento que a pequena Mia virou alvo da ave e sofreu vários machucados na cabeça. Ela foi socorrida às pressas e levada para um hospital local, mas não resistiu.

Para custear todas as despesas de funeral e sepultamento, familiares ainda criaram uma campanha online com a seguinte mensagem:

“A alegria que Mia trouxe para todas as nossas vidas não pode ser descrita em palavras, mas certamente é sentida em todos os nossos corações”.

Depois da morte da bebê, outros moradores afirmaram já ter sofrido ataques de pássaros no mesmo parque. Por isso, a ave que feriu Mia foi capturada e o espaço isolado com placas de advertência.