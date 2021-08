Em Goiás, mulher arranca dedo da amante do marido após ser provocada em rede social

Uma suposta relação extraconjugal está dando o que falar em Novo Gama, município do interior de Goiás.

Isso porque a esposa, Márcia de Jesus Reis, resolveu tirar satisfações com a amante, Lidean Quidiquimo, por conta própria na quarta-feira (11) e a confusão acabou tomando grandes proporções.

Depois de uma troca de tapas, puxões de cabelo e unhadas, a cônjuge mordeu e arrancou parte do dedo da outra mulher.

À Polícia Militar (PM), Lidean disse que ela chegou a engolir a falange e fugir do local logo em seguida, fato que é negado por Márcia.

Ela, no entanto, admitiu ter praticado o ato de agressão depois de ir até a casa da rival, conforme apurado pelo Metrópoles.

No mesmo relato, a esposa detalhou ainda que ficava sendo provocada pela amante nas redes sociais e até mesmo na rua, sendo chamada de “chifruda” e “corna”.

Além disso, ela também acusou Lidean de ‘mandar foto pelada’ para o marido.

Ambas as partes registraram boletim de ocorrência com as respectivas versões e, agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.