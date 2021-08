Fãs anônimos e famosos de Britney Spears, 39, comemoram nas redes sociais que o pai da cantora, James Spears, desistiu após 13 anos de ser tutor da filha, nesta quinta-feira (12). Ela estava travando uma batalha judicial para retirar do pai o controle de questões pessoais e comerciais da cantora.

Paris Hilton escreveu nas redes sociais que está muito feliz em ouvir essa notícia com emojis de coração e aplausos. “Já passou muito tempo, mas estou muito feliz que Britney esteja finalmente a caminho de ser livre. Mandando muito amor!”.

No Brasil, o ex-participante do Big Brother Brasil 21, Caio Afiume também comemorou. “Tudo está começando a dar certo!! Graças a Deus e a união de todos!!”.Já seu colega de confinamento Gil do Vigor postou: “Free Britney”.

Várias postagens de fãs nas redes sociais dizem que o bem venceu. No Twitter, uma internauta brasileira publicou: “No final o bem sempre vence e dessa vez ele venceu. Britney está free”.

Elvy Rose, cantora de Atlanta, nos Estados Unidos, compartilhou nas redes a notícia da desistência de James Spears pela tutela da filha.

Outro músico, Ivan Fainello, também comemorou no Twitter a notícia marcando a cantora: “Vamos Britney Spears se você pode, libere todos os fãs, nós apoiamos você”.

Uma internauta escreveu nas redes sociais que a notícia é fantástica. “Agora apenas esperando o fim da tutela em breve. Free Britney”.

A notícia também gerou memes como um em que ela sobe feliz uma escada e olha para trás sorrindo. ” Quando escuta que seu pai enfim vai deixar de desfrutar do seu dinheiro”.