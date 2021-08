Chega novos emojis no WhatsApp que antes só alguns usuários tinham

Novos emojis que só usuários de iPhone tinham chegaram ao WhatsApp após a Apple liberar a atualização do sistema do iOS para o aplicativo.

Com isso, o mensageiro pôde adicionar estas carinhas na última versão do WhatsApp Beta para Android e donos de aparelhos com esse sistema já podem enviar e recebê-las.

São vários os novos emojis que chegaram agora para Android e um dos destaques é o coração, na versão em chamas e enfaixado.

Mas é importante lembrar que eles só estão disponíveis, por enquanto, na versão para testadores. Se você não é, vá até a loja e atualize!

O WABetaInfo, site especializado que adiantou a novidade, ressaltou que o destinatário não verá os emojis se não estiver na versão beta mais recente.

Em breve o recurso ficará liberado para todos os usuários do aplicativo, independentemente do sistema operacional. Confira os novos emojis: