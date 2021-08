Governo de Goiás publica edital de concurso com R$ 32.037,13 de salário

O Governo de Goiás publicou no Diário Oficial o edital para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O concurso destina-se ao provimento de 30 vagas para o cargo de Procurador do Estado substituto, bem como à formação de cadastro de reserva, para aproveitamento segundo as necessidades da Procuradoria-Geral.

Do total de vagas oferecidas duas serão destinadas para pessoas com deficiências que sejam compatíveis com o exercício das atribuições do cargo.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A remuneração é de R$ 32.037,13.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site concursosfcc.com.br no período entre 02 de setembro a 1º de outubro. A taxa R$ 280.

O pedido de isenção no pagamento da taxa deverá ser realizado no mesmo site da inscrição, no período de 16 de agosto ao dia 18 de agosto.

O concurso será realizado em quatro fases sucessivas: prova escrita objetiva (1ª fase), provas escritas discursivas (2ª fase), provas orais (3ª fase) e prova de títulos (4ª fase).

As aplicações das provas estão previstas para iniciar no dia 24 de outubro. Todo exame será realizado na cidade de Goiânia.

A primeira e a segunda fase do certame serão elaboradas e executadas pela Fundação Carlos Chagas (FCC), cabendo à PGE, por sua Comissão Organizadora, a execução direta da 3ª fase.

Para mais informações, consulte o edital.