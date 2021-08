O funcionário de uma cooperativa de transportes de Campinas (93 km de SP) foi demitido nesta sexta-feira (13) depois de colocar no letreiro do ônibus mensagens como “Palmeiras não tem Mundial”, “Aceitamos Xerecard” e “Nave Monstro”.

A demissão do funcionário ocorreu depois que a Setransp (Secretaria Municipal de Transportes) e a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) receberam denúncia na quinta-feira (12) de que um permissionário da linha 1.92, ligado à Cooperatas, circulou pela cidade com as mensagens citadas.

Segundo a Emdec, o ônibus não estava em operação, mas no deslocamento a caminho da garagem. “A constatação foi feita pela própria cooperativa, que conseguiu chegar ao funcionário que estava promovendo o ato irregular e o demitiu”, afirma, em nota.

A Emdec afirma que mensagens nos letreiros do transporte coletivo são definidas por uma ordem de serviço para a operação do sistema. A prioridade é trazer número e nome do itinerário, com algumas exceções, como em datas comemorativas. “Feliz Dia dos Pais”, “Feliz Dia das Mães”, “Feliz Natal” e “Feliz Ano Novo” são alguns dos exemplos.

Segundo o órgão municipal, letreiros também estão sendo usados para divulgar mensagens educativas durante a pandemia, com referência ao uso de máscara e álcool em gel, por serem de interesse público. “Mas com a devida autorização da Setransp e Emdec”, diz a nota.

A Emdec afirmou também que, nesta sexta, convocou a cooperativa para dar mais explicações a respeito do ocorrido. Segundo a empresa municipal, o permissionário está sujeito a multas e sanções.

A reportagem não conseguiu contato com a cooperativa e o funcionário demitido até a publicação.