Saque-aniversário do FGTS: calendário completo é liberado até dezembro

O calendário completo do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi liberado até dezembro.

E os trabalhadores que aderiram a esta modalidade poderão sacar o benefício ainda neste ano. A mudança pode ser realizada pelo fgts.caixa.gov.br, app FGTS, Internet Banking Caixa ou nas agências.

Mas é bom lembrar que a migração não é obrigatória e quem não fizer a troca permanecerá no modelo de saque rescisão.

Além disso, para receber o valor no mesmo ano de opção, os trabalhadores devem optar pela modalidade até o último dia do mês de seu aniversário.

O valor liberado varia de acordo com o saldo acumulado, com percentuais entre 5% e 50% acrescido ou não de parcela adicional.

As quantias ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da autorização do direito ao resgate.

Nascidos em junho, por exemplo, têm até o próximo dia 31 de agosto para retirar. Já aqueles nascidos em julho, têm até o dia 30 de setembro para sacar.

Vale destacar que se o trabalhador não movimentar o recurso até a respectiva data, ele retorna automaticamente para a conta do FGTS.

Veja abaixo o calendário completo do saque-aniversário do FGTS até dezembro: