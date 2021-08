Empresas de Anápolis abrem novas vagas para contratar funcionários

As empresas Coca-Cola Bandeirantes e Drogasil estão com vagas abertas para contratar novos funcionários em Anápolis. As oportunidades são para analista de recursos humanos e orientador de loja, respectivamente.

Para analista de recursos humanos é preciso formação em Psicologia, CNH B, CRP ativo, experiência e é desejável visão generalista de RH e noções de departamento pessoal.

O selecionado terá direito a assistência médica e odontológica, bolsa auxílio, café da manhã, cesta de natal, programa de treinamentos e refeitório.

Já para orientador de loja, os únicos requisitos da Drogasil é ter ensino fundamental completo e ser maior que 18 anos.

O contratado trabalhará em escala 6×1, receberá salário compatível com o mercado e auxílio refeição ou alimentação.

Interessados devem acessar o site para cadastrar o currículo.