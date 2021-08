Cartão UniVantagens oferece check-up gratuito para os pais em agosto

O Cartão UniVantagens é uma rede de descontos que ficou conhecida em Anápolis por ofertar consultas e exames nas melhores clínicas particulares com os menores preços.

Com a contratação do serviço, pelo valor mensal de R$35, é possível adquirir o cartão e incluir toda a família como dependente.

Através do cartão, os pacientes pagam uma taxa administrativa de apenas R$ 25 para uma consulta com um clínico geral ou R$ 30 para atendimentos com especialistas, além de ter até 60% de desconto em exames.

Dentre as mais de 30 especialidades disponíveis, as principais são: oftalmologia, cardiologia, obstetrícia, ginecologia, neuropediatria, neurologia, psiquiatria, dentre outras.

Todos os pais, titulares ou dependentes que fecharem o contrato da UniVantagens neste mês de agosto ganharão, sem nenhum custo, uma consulta com um clínico geral e um hemograma completo.

É importante lembrar que pelo cartão não é possível passar por atendimentos de emergência ou urgências, nem mesmo cirurgias ou internações.

A melhor parte é que não existe prazo de carência e todos os clientes podem começar a usar os serviços, conforme a disponibilidade, após 72h. Todos os médicos especialistas são devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina.

Em tempo

Para adquirir o cartão UniVantagens basta entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9669-5899 ou buscar a empresa pessoalmente na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 917, no Centro de Anápolis.

As mensalidades podem ser divididas nos cartões de crédito, sem juros, sendo que os clientes ainda têm outras opções de pagamento, como boleto bancário. Não é realizada consulta ao SPC para se cadastrar.