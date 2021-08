Hospital de Anápolis abre vagas para contratar novos funcionários

O Hospital de Queimaduras de Anápolis, que fica localizado na Vila Góis, está com três novas vagas abertas para contratar profissionais na cidade.

Duas das oportunidades são para técnico de enfermagem e uma é para recepcionista.

A unidade hospitalar não divulgou os requisitos exigidos. No entanto, explicou que uma das vagas para técnico de enfermagem é voltada exclusivamente para pessoas que tenham experiência em coleta de amostras biológicas.

A jornada de trabalho poderá variar conforme a função e o setor de escala. Para técnico de enfermagem, são 44 h semanais e salário seguindo a convenção da categoria.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto.

Não serão recebidos currículos impressos no hospital, apenas via internet.