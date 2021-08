Tradicional imobiliária de Anápolis está com vagas abertas para contratar funcionários

O Grupo EXHO Imóveis, localizado no bairro Jundiaí, está contratando funcionários para trabalharem em Anápolis.

As oportunidades são para designer gráfico, gestor de tráfego e também para social media.

Os interessados em se candidatarem precisam estar atentos aos seguintes requisitos para cada cargo.

Para o designer, é necessário ter conhecimento dos programas Adobe Ilustrator, Corel Draw e Photoshop.

O gestor de tráfego necessita de conhecimento avançado em ads para o Google e Facebook e domínio do conceito de métricas.

Já para os social media, os requisitos são ter intimidade e boa desenvoltura com redes sociais e com a língua portuguesa, além também de um conhecimento razoável dos algoritmos do Facebook.

Os que quiserem participar do processo seletivo, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]