Caiado anuncia a chegada de mais uma mega carga de vacinas contra a Covid-19

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que a semana vai terminar com a chegada a Goiás de mais 280.750 doses de vacina contra a Covid-19.

Serão 134.550 doses do imunizante Comirnaty, do laboratório Pfizer, nesta sexta-feira (20) e 146.200 da vacina Coronavac, do Instituto Burtantan.

Também nesta semana, mais dois carregamentos com o total de 157.080 doses de vacinas contra a Covid-19 foram enviados a Goiás pelo Ministério da Saúde.

Na madrugada de terça-feira (17), chegaram 99.750 unidades da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Algumas horas antes, foram recebidas 57.330 doses do laboratório Pfizer.

Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, as doses recebidas poderão ser utilizadas, na sua totalidade, para imunização por faixa etária, em ordem decrescente de idade.

Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não se vacinaram, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida no momento.