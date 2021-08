Grave acidente tira a vida de caminhoneiro de 51 anos na BR-153

A noite desta quinta-feira (18) terminou com um trágico acidente na BR-153, na altura do município de Panamá, que fica no Sul de Goiás e a 242 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão colidiu repentinamente na traseira de outro, mas ainda não se sabe por qual motivo tudo aconteceu.

Ambos os veículos estavam carregados de melancia e seguiam em direção a cidade de Morrinhos.

Com o impacto da batida, o condutor do caminhão que atingiu parte de trás, de 51 anos, teve ferimentos muito graves e morreu antes mesmo do socorro chegar.

O outro motorista, que tem 30 anos, teve apenas machucados leves. Ele foi submetido ao teste de bafômetro e não havia feito ingestão de bebidas alcoólicas.

Por causa do acidente, a rodovia precisou ser parcialmente interditada por cerca de 3h30, mas já foi totalmente liberada para tráfego.