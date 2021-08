Prefeitura anuncia como será a vacinação de adolescentes em Anápolis a partir de segunda

A Prefeitura de Anápolis anunciou que a partir de segunda-feira (23) o antigo Cerest passa a ser ponto exclusivo para vacinação de adolescentes com idade de 12 anos já cadastrados.

“Ao tentar fazer o cadastro do estudante, o responsável receberá um aviso do sistema se a lista já foi enviada pela unidade em que o aluno estuda”, explica Flávia Cavalcante, assessora de Inovação do Município.

“Assim que recebemos as listas que são encaminhadas via Secretaria Municipal de Educação, atualizamos para liberar o cadastro dos alunos daquela unidade”, completa.

Para a vacinação desse público, já está em estoque o imunizante da Pfizer, aprovado pela Anvisa para esta faixa etária.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o cronograma de imunização de adolescentes será em ordem crescente até atingir os 17 anos e liberado conforme a chegada de mais imunizantes.

Também fica disponível a partir de segunda, a vacinação de estudantes com comorbidades (veja lista abaixo), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e grávidas com idade entre 12 e 17 anos.

O antigo Cerest fica na Rua 07, esquina com Rua Argentina, 980, Boa Vista/São Carlos. O horário é das 08h às 16h.

Cadastro

O endereço para fazer o cadastro é vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e, dentre os dados exigidos, é necessário que o estudante esteja matriculado obrigatoriamente em alguma escola de Anápolis e possua CPF ou Cartão SUS.

A Semusa destaca que a vacinação dos estudantes não interfere na imunização por faixa etária, que atualmente está em 21 anos.

Para segunda, a pasta aguarda envio de vacinas por parte do Estado, para dar continuidade à aplicação de primeira dose.

Comorbidades:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática