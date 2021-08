Preso é encontrado morto com órgão genital na boca e coração arrancado

Está repercutindo nas redes sociais o caso de um homem, de 30 anos, que estava preso e foi encontrado morto dentro da cela, em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O óbito ocorreu na quarta-feira (18).

O corpo foi localizado por agentes que atuam na penitenciária estadual do município e estava sem o coração. O órgão genital também foi cortado e colocado na boca do detento.

Conforme o Portal TN Online, as informações preliminares levantadas pela Polícia Civil dão conta que o crime foi cometido por três colegas de cela.

Responsável pelo caso, o delegado Isaías Cordeiro de Lima contou que o detento foi golpeado no pescoço com uma escova de dentes. Em seguida, foi colocado numa cama e teve o coração arrancado com uma lâmina de barbear.

O mesmo objetivo cortante também teria sido usado para cortar o órgão genital dele.

Após a execução, os envolvidos ainda fizeram toda a limpeza da cela, na tentativa de dificultar as investigações que apontariam a autoria.

A ação foi em vão, porque todos foram rapidamente identificados e um dos suspeitos alegou que ouviu vozes mandando cometer o delito.

O detento morto tinha sido condenado pelo estupro da enteada, de 05 anos.