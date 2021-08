Seleção aberta para aqueles que desejam trabalhar na fábrica da Ypê em Anápolis

Atuando com a produção de produtos de limpeza e higiene, a Ypê, que tem fabrica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com vagas de emprego em aberto.

Ao todo, 04 são para o público em geral que deseja trabalhar como Operador de Empilhadeira. Para isso, é necessário ensino médio completo, curso de operador de empilhadeira e é desejável conhecimento em rotinas de logística.

Além dessas, há ainda outras oportunidades para Eletricista de Manutenção, Inspetor de Controle de Qualidade, Operador de Processos II e Auxiliar de Operações.

Todas elas são exclusivas para pessoas com deficiência que estejam buscando por uma colocação no mercado de trabalho.

A empresa oferece vários benefícios. Dentre eles estão: assistência médica e odontológica, café da manhã, participação nos lucros ou resultados, previdência privada, refeitório, restaurante interno, sala de jogos, seguro de vida e vale alimentação.

Ao Portal 6, a Ypê informou que os candidatos devem obter mais detalhes e cadastrar o currículo no site.