Grave acidente entre carro e moto para a Avenida Brasil Norte

Atualizada às 18h40 com mais informações

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio Nissan Versa branco e uma motocicleta CG 150 preta foi registrado nessa tarde de domingo (22), na Avenida Brasil Norte, na altura do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Populares que estavam no local apontaram que o motorista do carro ultrapassou o sinal vermelho e acabou colidindo com o motociclista que atravessava o cruzamento.

Ainda consciente, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada na emergência do HEANA.

Uma jovem de idade não especificada, que estava no banco carona do automóvel, sofreu um corte no rosto.

Ela foi levada para o Hospital Municipal Jamel Cecílio, na Vila Jussara, e não corre risco de morte.