Inscrições abertas em cursos rápidos de qualificação profissional em Anápolis

O Sindicato Rural de Anápolis está com vagas abertas para dois cursos presenciais e gratuitos de qualificação profissional para quem deseja atuar na área de alimentação.

A primeira turma, que será iniciada nesta terça-feira (24), é para Produção de Doces. Já a segunda, que deverá começar na quinta (26), é para Olericultura (Horta).

Cada curso terá duração de poucos dias e todos os participantes ganharão café da manhã, almoço, lanche da tarde e o material didático.

O único pré-requisito exigido é ter mais que 18 anos e custear o deslocamento até as áreas rurais onde são ministradas as aulas. Essas áreas ficam nas proximidades do próprio Sindicato.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, todas as medidas de segurança serão tomados para proteger os alunos. Interessados devem confirmar presença através dos telefones (62) 9 9214-9634 ou (62) 9 8244-1053.