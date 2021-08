Anápolis pode terminar a vacinação de adultos antes da Annapolis americana

O ritmo do processo de vacinação da população contra a Covid-19 no Brasil vem acelerando e ganhando força nas últimas semanas.

Tanto é que, segundo o Correio Braziliense, o país já caminha a passos largos para superar os Estados Unidos no fornecimento da primeira dose para todos os adultos.

Tradicionalmente conhecido por ter uma cultura e estrutura muito favoráveis à aplicação de imunizantes, o Brasil registra recordes de vacinação quase que diariamente, fator que pode ser impactante nesta corrida pela vida.

Porém, se engana quem pensa que esse trunfo sobre os norte-americanos fica restrito apenas ao cenário nacional.

Isso porque a nossa Anápolis também largou na frente de Annapolis – o município estadunidense que carrega o mesmo nome.

Na cidade goiana, dos 391.772 moradores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 229 mil já foram imunizados com a primera dose até a data desta publicação, de acordo com o Painel da Covid.

Isto representa um percentual de 58,54% em relação à população total, levando em conta que o calendário de vacinação já está aberto para pessoas de até 21 anos.

Já no hemisfério norte, no condado condado de Anne Arundel, onde nossa xará está localizada, foram vacinados, de acordo com a CBS Baltimore, 338.297 dos mais de 579 mil habitantes, segundo o último Censo dos Estados Unidos.

Esta proporção resulta em uma porcentagem de 58,39%, décimos atrás de Anápolis.

Entretanto, vale ressaltar que o Brasil saiu bem atrás no processo inicial de aplicação das doses em relação aos EUA e, além disso, as estatísticas de Annapolis são referentes ao condado da qual a cidade é sede.

Ou seja, apesar de ser a maior referência local, ainda agloba outros municípios que também contabilizaram vacinados na conta-geral.