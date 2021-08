Conheça Carlos Alberto Soares, anapolino que pode trazer medalha para o Brasil na Paralimpíada de Tóquio

O anapolino Carlos Alberto Soares estreia hoje nos Jogos Paralímpicos Tóquio no Ciclismo de Pista. Aos 27 anos, ele disputa sua primeira paralímpiada.

O momento tão esperado será às 22h30, onde Carlos disputa os 3 mil metros individual, classe C1. Caso avance, teremos a prova final por volta das 03h.

Aos 06 anos, Carlos foi diagnosticado com paraparesia espástica, doença que o atrapalha na locomoção. Em 2016 ele teve seu primeiro contato com o esporte paralímpico e no ano seguinte sagrou-se campeão brasileiro.

“Não tem como negar que a gente sempre fica um pouco apreensivo, ainda mais sendo uma olímpiada, em uma prova eu ainda tenho certa dificuldade. Apesar do frio na barriga vou dar o meu melhor sempre”, disse Carlos ao Portal 6.

Além dos 3 mil metros individual, o Carlos disputa mais quatro provas, incluindo a modalidade Ciclismo de Estrada, especialidade em que ele é o 8º no ranking mundial da categoria C1.