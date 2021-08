Sesc abre seleção para contratar professor e jovem aprendiz em Anápolis

O Sesc está de vagas abertas para contratar professor e jovens aprendizes em Anápolis.

Ao todo, foram disponibilizadas cinco oportunidades para o município: quatro para a função de jovem aprendiz e uma para professor de Educação Física.

Para os adolescentes, a carga horária semanal é de 20 horas e a remuneração é de R$ 641,67 + vale transporte.

Ter entre 14 e 24 anos e estar cursando alguma série no colégio, desde que seja a partir do 9º ano do fundamental, são alguns dos requisitos para as vagas.

Já para o docente, o valor é calculado com base no fator hora-aula e corresponde a R$ 17,01, levando em conta uma carga prevista de 37 horas na jornada semanal.

Além da formação na área, é necessário uma experiência de seis meses e disponibilidade durante fins de semana e feriados para estar apto à conseguir o trabalho.

Os interessados têm até às 17h do dia 31 de agosto para efetuar a inscrição e participar do processo seletivo.

O cadastro deve ser realizado no próprio site do Sesc, através da aba “Trabalhe Conosco”.

Mais informações nos respectivos editais, que podem ser encontrados aqui.