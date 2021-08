Morte violenta de idoso em Anápolis ainda está envolta de mistérios

Uma morte violenta e envolta em mistério está sendo investigada pela Polícia Civil (PC), em Anápolis.

Antônio Ferreira de Mesquista, de 63 anos, foi encontrado morto durante a manhã deste sábado (28) na Vila Jaiara.

Um dos filhos achou o corpo de barriga para baixo e com uma das pernas amarradas no pescoço.

Ele foi morto por arma branca, provavelmente uma faca, e muito sangue cercava o local – que passará por perícia.

Histórico

O idoso era conhecido por emprestar dinheiro. Na última vez em que foi visto, na sexta-feira (27), estava com duas mulheres.

O primeiro nome delas já foi entregue às autoridades, que apuram se tratam-se de identidades verdadeiras ou não.

Isso porque, apesar da idade, Antônio Ferreira de Mesquista tinha envolvimento com várias mulheres.

Vizinhos ouvidos também disseram ter percebido uma movimentação diferente na casa dele durante a madrugada.

Caminhonete e objetos levados

A Fiat Strada Fire de Antônio Ferreira de Mesquista foi levada da residência onde ocorreu o crime.

Da mesma maneira, o celular, uma televisão de 55 polegadas e uma Honda Biz de um dos filhos do idoso.

Chama atenção, no entanto, o fato da carteira do idoso ter sido estar intacta e com R$ 197.

A PC já solicitou que seja inserido restrição de furto e roubo nos veículos roubados.