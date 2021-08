Chega nova função no WhatsApp que vai livrar quem é desatento de passar vergonha

Chegou uma nova função no WhatsApp que vai livrar quem é desatento de passar vergonha, evitando o envio de mensagens equivocadas.

Com o recurso, é possível criar papéis de parede voltados para cada um dos chats no aplicativo e acabar de vez com as confusões.

A novidade já está liberada para todos os usuários, independentemente do sistema operacional. Outra boa notícia é que também não precisa instalar nenhuma atualização para começar a usar.

Confira, abaixo, o caminho para começar a personalizar suas conversas e nunca mais enviar mensagens erradas:

Android:

> Abra o Whatsapp

> Selecione uma conversa no histórico de conversas

> No canto superior direito, clique nos três pontos verticais

> Escolha a opção “Papel de parede” e veja a imagem que deseja usar, ou do WhatsApp ou de sua galeria de fotos

> Após escolher, clique na foto e aplique na conversa

> Depois, vá em ‘definir’ para salvar o plano de fundo

iOS:

> Abra o WhatsApp, escolha uma conversa e clique sobre o nome do contato

> Clique na opção “Papel de parede e som”

> Depois, vá em “Escolher um novo papel de parede”

> Escolha uma imagem do próprio WhatsApp ou acesse sua biblioteca de mídia

> Após escolher a imagem, observe como ela ficará na conversa

> Com resultado, clique em ‘definir’ para salvar a imagem como papel de parede