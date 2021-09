Mulher surta em ônibus da Urban, joga álcool em motorista e atea fogo

Uma força-tarefa improvisada das autoridades de Anápolis precisou se mobilizar para socorrer um motorista de ônibus na tarde desta quarta-feira (1º), no Terminal Urbano Rodoviário da cidade.

O Portal 6 apurou que uma das passageiras teve um surto e ateou fogo no condutor, logo depois de banhá-lo com álcool.

As chamas teriam queimado 80% do corpo do profissional.

O Corpo de Bombeiros esteve presente para conter a situação e prestar os primeiros socorros.

A vítima já foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para uma unidade de saúde.

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) compareceu e realizou a prisão da suspeita.

O 28º BPM também esteve no local e acompanhou o desenrolar da situação.

Mais informações a qualquer momento.