GIH revela detalhes de como homem foi brutalmente assassinado dentro de casa, em Anápolis

No início da manhã desta quinta-feira (02), o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) realizou a prisão de um jovem de 28 anos, identificado apenas como A. P. B.

Segundo o órgão, ele é apontado como o autor do crime que tirou a vida de Claudison Pereira de Jesus, de 42 anos, no último dia 18 de julho, no bairro Paraíso.

As investigações mostraram que, na ocasião, o suspeito discutiu com a vítima em um bar e, durante o desentendimento, o agrediu com um forte golpe na cabeça.

Claudison foi amparado de imediato por pessoas que estavam no local e levado para a casa em que morava, nas proximidades do estabelecimento.

Na residência, o homem se deitou para tentar descansar e se recuperar do trauma. Porém, o cômodo foi invadido por A. P. B, que esfaqueou a vítima 13 vezes, provocando o óbito.

O momento em que o suspeito passa pela rua segurando a faca usada no crime e uma lata de cerveja, inclusive, chegou a ser registrado por câmeras de segurança. Veja:

Desde o homicídio, A. P. B. estava escondido na casa de familiares, em Pirenópolis, e confessou o crime logo depois de ser preso.

Ele tem passagens por tráfico de drogas e já foi encaminhado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.