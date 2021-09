Urban se pronuncia sobre atentado sofrido por motorista no terminal

Diretor jurídico do Grupo São José, dona da Urban, Carlos Leão se pronunciou sobre o motorista que foi incendiado dentro da Estação Central, o antigo Terminal Urbano, na quarta-feira (1º).

Na gravação enviada à imprensa, o executivo lembrou que a vigilância do local, juntamente com populares, conseguiram conter a mulher e que as autoridades policiais já estão tomando as providências necessárias em relação ao caso.

Carlos Leão também alegou que agora a prioridade da empresa é “acompanhar o estado de saúde e a evolução do motorista”.

“A concessionária de transporte público de Anápolis se solidariza com a situação e confia que as autoridades públicas tomarão as devidas providencias para responsabilizar a pessoa que cometeu esse crime”, disse.

Diretor jurídico do Grupo São José fala sobre atentado contra motorista no Terminal Urbano de Anápolis. pic.twitter.com/ypbuR4sPQD — Portal 6 (@portal6anapolis) September 2, 2021

O atentado foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio. É esperado para as próximas horas que o delegado responsável pelo caso dê mais informações sobre o crime.

O atentado

No final da tarde de ontem (1º), uma mulher de 37 anos entrou em um ônibus com uma garrafa nas mãos, jogou álcool no motorista e ateou fogo.

As chamas se alastraram rapidamente pela roupa e pele do trabalhador e também queimou o banco e a cabine do ônibus. O instante do atentado, inclusive, foi registrado por uma câmera de circuito interno.

Rapidamente, alguns passageiros contiveram a mulher e a arrastaram para fora do veículo até a chegada da polícia.

Socorrida pelo Corpo de Bombeiros com 80% do corpo queimado, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com queimaduras de 2º e 3º grau e estado grave.