A participação da Força Tática Municipal na redução da criminalidade em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis divulgou, nesta sexta-feira (03), os números referentes a criminalidade do município, em comparação com o ano de 2020.

Muitas tipificações criminosas tiveram uma baixa considerável no balanço-geral, com destaque para o roubo de residência, que despencou em 72%.

Ocorrências de roubo de veículos, furto a transeuntes e estupro também apresentaram quedas significativas, com uma diminuição de 52%, 44% e 16%, respectivamente.

Para o Centro Administrativo, muito do mérito vai para a Força Tática Municipal, uma corporação exclusiva de Anápolis que age através da parceria de parte do efetivo da Polícia Militar (PM) com o apoio da Prefeitura.

Sendo assim, é possível aumentar o número de militares nas ruas, por meio das dez unidades que atualmente operam na cidade.

Tanto é que, de janeiro a agosto deste ano, a Força Tática sozinha foi responsável por quase 7 mil abordagens dos mais diversos tipos, sendo 860 delas apenas no mês de agosto.

Ao todo, estas abordagens resultaram em 118 prisões em flagrantes, 51 apreensões de tráfico de drogas, 28 flagrantes de furto/roubo e três flagrantes de estupro, entre outras ocorrências.