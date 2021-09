Abertas 100 vagas para goianos que desejam trabalhar como examinadores de trânsito no Detran

O Governo de Goiás anunciou a abertura de processo seletivo para o preenchimento de 100 vagas para examinadores de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Os selecionados terão contratos de até três anos, com possibilidade de prorrogação para cinco anos, com um salário de R$ 3.360,00.

Os interessados em participar deverão ficar atentos ao prazo de inscrição, que se inicia no próximo dia 09 e segue aberto até 17 de setembro.

A taxa para se inscrever é de R$ 20 e o cadastro deve ser feito através do site de seleção.

Vale ressaltar que, para estar apto à participar, o candidato precisa ter o certificado de conclusão de curso de examinador de trânsito, averbado pelo Detran, e também cumprir com os demais requisitos do cargo, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

A expectativa é de que o resultado final do processo seletivo seja divulgado no dia 12 de novembro.