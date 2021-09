Policiais recebem sinal desesperado de motorista de aplicativo e socorrem mulher em trabalho de parto

Uma viatura da Força Tática Municipal foi surpreendida por um pedido desesperado de socorro de um motorista de aplicativo na tarde de quinta-feira (02).

A guarnição patrulhava pelas ruas do Conjunto Habitacional Filostro Machado, bairro da região Leste de Anápolis, quando presenciou a cena.

Dentro do veículo, uma jovem de apenas 19 anos havia entrado em trabalho de parto no meio da viagem.

Diante da urgência da situação, os militares abriram caminho pela cidade, através do tráfego e até mesmo dos sinais vermelhos.

Com a ação rápida dos PM’s, a moça conseguiu chegar a tempo no hospital para a realização do parto.

Na unidade de saúde, a equipe foi recebida pelos médicos e enfermeiros, que imediatamente assumiram a situação.