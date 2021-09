Reabertura de Portugal tem promoções para turistas brasileiros

Giuliana Miranda, de Portugal – A volta dos turistas brasileiros a Portugal -autorizada desde terça-feira (1º), após quase um ano e meio de proibição- já começa a gerar promoções de boas-vindas no país.

A TAP, principal companhia aérea do país, está oferecendo gratuitamente o teste PCR para a Covid-19 aos passageiros que comprarem passagens em setembro. As viagens elegíveis devem estar previstas até o fim de outubro. As informações adicionais estão disponíveis no site da empresa.

Embora não exija vacinação contra a Covid-19 para os turistas brasileiros, Portugal obriga a apresentação de um teste negativo para o coronavírus antes do embarque.

Como aumento da procura -passagens na classe econômica estão esgotadas em vários trechos nas próximas duas semanas, a TAP também anunciou um reforço na quantidade de voos semanais. A companhia prevê ampliar as 37 frequências atualmente em operação para 52 até o fim de outubro.

Voos para Belém, Natal e Maceió também serão retomados.

Em Lisboa, o hotel Dom Pedro -cinco estrelas em que o público brasileiro sempre foi um dos principais mercados- está oferecendo 20% de desconto nas diárias.

A promoção vale para estadias até 3o de dezembro, reservadas através do site do hotel e usando o código de desconto BRASIL.

“Estamos muito felizes com a noticia de abertura das fronteiras com o Brasil. Antes da pandemia, os brasileiros representavam cerca de 25% dos hóspedes do hotel. Temos uma grande afinidade e carinho com este público. Nossa equipe está pronta para receber todos os que nos visitarem”, diz Pedro Ribeiro, diretor comercial do grupo Dom Pedro.

Nas ruas de Lisboa, alguns serviços de tuktuk também já lançam mão de descontos de boas-vindas para atrair os turistas brasileiros.

Associações de divulgação turística dizem que mais ações promocionais devem ser divulgadas nos próximos dias, uma vez que a autorização de entrada para brasileiros já nesta semana pegou muitos empresários de surpresa.