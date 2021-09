Tirullipa, 36, disse que sofreu um acidente de moto dentro do condomínio onde mora e precisou passar por uma cirurgia no ombro. Na operação foi necessário colocar onze parafusos e uma placa.

Em vídeos publicados no Instagram nesta quinta (2), o humorista afirmou não ter falado antes sobre o assunto porque gosta de vender alegria. “Detesto vir aqui para mostrar tristeza, coisa ruim, chorar. Dificilmente vocês vão ver eu fazer isso.”

Ele, porém, resolveu explicar o que aconteceu após Wesley Safadão ir até a casa dele e mostrá-lo com uma tipoia e com um curativo no ombro.

Tirullipa disse que sofreu o acidente no último dia 27 de agosto. “Eu tenho uma moto elétrica que todo mundo tem aí nos condomínios. Todo dia eu vou jogar futevôlei e vou de motinha e volto. E em uma dessas voltas, eu fui passar entre uma lombada e a calçada, a gente sempre passa naquele espaço que cabe o pneu. Eu sempre passava e na sexta-feira, me lasquei”, afirmou.

O humorista completou que felizmente o acidente não foi mais grave. “Agradeço a Deus por não ter batido a cabeça. Cai emborcado, fui apoiar o braço na queda, fraturei a clavícula. Fiz cirurgia, onze parafusos e uma placa”, disse.

Ele acrescentou que deve ficar com a tipoia por mais cerca de 20 dias e precisará fazer fisioterapia. Por fim, alertou sobre os cuidados para evitar acidentes. “Moto não se brinca. Todo cuidado é pouco. Tem que usar capacete”.