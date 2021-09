APAE Anápolis abre seleção para contratar novos funcionários

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Anápolis abriu uma seleção para contratar novos funcionários.

Para contratos de 01 ano, as oportunidades são para assistente social, técnico de enfermagem e psicólogo.

Já para atuar no local por um período indeterminado, as vagas são para profissionais da área de fonoaudiologia e terapia ocupacional.

As pretensões salariais não foram divulgadas, mas a APAE oferece plano de saúde, plano odontológico e convênios com farmácias e com o SESC.

Interessados devem enviar o currículo em PDF para e-mail [email protected] até o dia 06 de setembro.