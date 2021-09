Caio Ribeiro se emociona ao falar das mensagens que recebeu após anunciar câncer

Em entrevista ao Globo Esporte, na tarde deste sábado (04), Caio Ribeiro, 46, se emocionou ao falar sobre as mensagens de carinho que recebeu após anunciar que está em tratamento contra um câncer.

“Eu sabia que vinha uma onda de carinho, que as pessoas iriam se sensibilizar, mas juro…foram muitas mensagens, mais de 600 mil visualizações [do vídeo em que ele fala sobre a doença], ligações de amigos, e [manifestações] de pessoas que eu nem conheço. Isso me deixa mais forte e vai fazer bem para mim e para a minha família nesta reta final do tratamento”, disse ao apresentador Felipe Andreoli.

O ex-jogador de futebol e comentarista da Globo afirmou que tem mais duas sessões de quimioterapia. “Até o dia 20 de setembro, estarei de volta [ao Globo Esporte], se Deus quiser”, disse.

Na noite de sexta (03), Caio publicou um vídeo em que afirmou ter recebido diagnóstico para um câncer, que se chama linfoma de Hodgkin. Este tipo de câncer atinge o sistema linfático, conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade.

Na conversa com Andreoli, Caio afirmou que está se sentindo bem e que não divulgou sobre a doença antes porque “não queria preocupar ninguém”.