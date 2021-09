Homem morre após ser arremessado de carro em grave acidente

A sexta-feira (03) terminou com a morte de um homem, na BR-364, na altura do município de Jataí, a 384 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele ainda não foi identificado e estava conduzindo um VW Gol quando percebeu uma equipe de agentes fazendo uma fiscalização.

Com o objetivo de fugir da abordagem, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu lateralmente com uma carreta que estava no sentido contrário da via.

O impacto foi tão forte que o carro de passeio capotou e o motorista foi lançado para fora. Ele teve ferimentos graves e morreu no local.

Durante uma fiscalização no veículo, a PRF descobriu o motivo da tentativa de fuga: havia no porta-malas cerca de 25kg de basta base de cocaína, avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

Todo o entorpecente foi apreendido pela equipe e encaminhado para a Central de Flagrantes de Jataí.