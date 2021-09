Escolas de tempo integral têm os melhores resultados no Ideb; Anápolis conta com 5 unidades

Uma pesquisa do Instituto Sonho Grande e Instituto Natural, baseada nos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mostrou resultados consideravelmente mais positivos das escolas em tempo integral, quando comparadas aos colégios regulares.

Chamadas de Centros de Ensino em Período Integral (CEPI), as unidades goianas tiveram um percentual de pontuação 63% maior dentro do índice que avalia a qualidade do ensino nas escolas, dentro do âmbito estadual.

Atualmente, Goiás conta com 164 CEPI’s, sendo cinco localizadas em Anápolis.

As unidades do município que foram convertidas ao formato integral são: Doutor Genserico Gonzaga Jaime, Lions Melchior de Araujo, Padre Trindade, José Ludovico de Almeida e Gomes de Souza Ramos.

Em entrevista ao Portal 6, Cleide Thatiane Ribeiro, diretora do CEPI Gomes de Souza Ramos, se mostrou uma grande entusiasta do projeto de colégios neste formato.

“Esta modalidade de ensino é maravilhosa. Ter a oportunidade de promover um ensino que realmente impacta a vida dos jovens é muito empolgante”, declarou a gestora.

Porém, para ela, a “cereja do bolo” no ensino integral vai além dos núcleos básicos de ensino, e mostra a verdadeira importância no projeto de vida para cada estudante.

“Estamos ali para auxiliar nosso aluno a pensar sobre seu futuro, a pensar sobre as profissões e as diversas oportunidades do mercado de trabalho, do mundo acadêmico e do estudo técnico. Tudo isso a partir do autoconhecimento, da autoaceitação, da autovalorização” explicou.

“Os CEPIs estão aqui para fazer a diferença. Nossa estrutura pedagógica é pensada e estruturada para levar a educação pública estadual para outro patamar”, finalizou a diretora.