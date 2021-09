Reação de Patrícia Abravanel viraliza após mulher pedir ‘fora Bolsonaro’ ao vivo

A apresentadora Patrícia Abravanel, 43, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta terça-feira (7) após uma mulher pedir “fora Bolsonaro” e chamar o presidente de genocida no programa Vem pra Cá (SBT).

A atração, apresentada pela filha de Silvio Santos, 90, mostrava as manifestações que acontecem em vários pontos do país, contra e a favor do presidente, quando uma entrevistada soltou, da Esplanada dos Ministérios, um “fora Bolsonaro genocida” ao vivo.

Patrícia Abravanel, que aparecia em tela dividida com a entrevistada, foi cortada logo após o comentário, e internautas comentaram sua reação. “Ver a cara da Patrícia não tem preço”, “ficou mais sem sal do que já é”, “engolindo a seco”, foram alguns dos comentários.

Os atos foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e acontecem em diferentes cidades com pedidos de impeachment dos ministros do STF e adoção do voto impresso. Em paralelo, acontecem manifestações contrárias ao presidente, apesar de menos numerosas.

A apresentadora é casada com Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro.