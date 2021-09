Comandado por Dante, Anápolis Vôlei deixa a cidade e disputará elite pelo Goiás

Foi oficializado na quinta-feira (09) a parceria entre a equipe profissional de vôlei de Anápolis e o Goiás Esporte Clube.

A transferência foi selada em anúncio feito em Goiânia com a apresentação da nova marca.

Na prática, o nome da equipe passará de Anápolis Vôlei para Goiás Vôlei. Além disso, o Esmeraldino contribuirá com direitos de imagem do clube e com a estrutura para treinamentos que deverão acontecer no Serrinha. E, claro, a capital goiana será a nova sede.

Em relação a apoio financeiro, o ex-jogador de vôlei e gestor da equipe, Dante Amaral, explicou que este não virá do Goiás e sim de empresas que, segundo ele, já estão apalavradas.

Inédito

Ainda como Anápolis Vôlei, o grupo foi convidado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) a estar na SuperLiga 2021/2022 após desistência do Juiz de Fora.

O time do interior de Goiás havia ficado em terceiro lugar na SuperLiga B, mas foi para a elite depois que o clube mineiro desistiu de participar da competição. É a primeira equipe de vôlei goiana a atingir tal feito.