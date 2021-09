Digital influencer é assassinado a tiros durante transmissão de velório de amigo cantor

Um jovem influencer, de apenas 24 anos, foi morto a tiros durante o velório de um amigo cantor, que foi assassinado da mesma maneira na madrugada anterior.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (09) em Iranduba, município do interior do estado do Amazonas.

Marco Illguinner de Menezes acompanhava a homenagem ao cantor de forró Romário de Jesus em uma quadra local, quando acabou alvejado por três disparos.

Ele, inclusive, transmitia a cerimônia ao vivo no momento do tiroteio.

A vítima ainda tentou correr, mas os tiros impossibilitaram uma fuga. Ele foi socorrido pelos demais presentes, mas não resistiu.

Segundo o “A Tribuna”, os familiares de Marco não conseguiram apontar uma possível motivação e aguardam as investigações das autoridades.

A Polícia Civil suspeita de uma facção criminosa local, mas continua investigando o caso.