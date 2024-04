Boa notícia para trabalhadores com renda de até R$ 2.640 por mês

Novidade está ligada ao programa social Minha Casa, Minha Vida e é administrada pela Caixa Econômica Federal

Gabriella Pinheiro - 13 de abril de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou, na última segunda-feira (08), linhas de crédito para a iniciativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Futuro. Com isso, trabalhadores com carteira assinada e renda de até R$ 2.640 por mês podem contratar o financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida usando o FGTS.

Conforme anunciado pela instituição, durante a contratação do crédito habitacional, o titular da conta do FGTS terá que autorizar a caução dos depósitos futuros do empregador por até 120 meses. De acordo com a CEF, a autorização poderá ser feita de forma online, via aplicativo do fundo.

Na prática, o banco terá até 90 dias após a definição das normas operacionais para começar a comercializar o FGTS Futuro. No entanto, o prazo foi antecipado, uma vez que o Conselho Curador do fundo regulamentou a iniciativa para a compra da casa própria no dia 26 de março.

Somente durante a contratação é que a CEF informará ao empregado o valor da prestação que deverá ser pago e a capacidade do pagamento com ou sem os depósitos futuros.

Ficará sob responsabilidade dos mutuários, optar pela modalidade de crédito. Se caso a pessoa escolher pelo FGTS Futuro, é necessário ressaltar que todos os depósitos que vierem a ser feitos pelo empregador serão bloqueados da conta vinculada até a quitação do imóvel.

Se o trabalhador for demitido, o mesmo não poderá realizar o saque da conta que estiver atrelada ao financiamento do imóvel. O valor excedente será usado para reduzir a dívida.

Vale lembrar que essa opção pode ser feita somente no momento da contratação da linha de crédito e que o uso ou não do recurso deverá ser decidido pelo trabalhador com renda de até R$ 2.640 e valerá apenas para novos contratos de financiamento.

