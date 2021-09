Câmera flagrou mulher sendo vítima de crime em estacionamento de famoso supermercado de Anápolis

Um flagrante absurdo, ocorrido na manhã desta segunda-feira (13), vem repercutindo fortemente nas redes sociais e até mesmo nas ruas de Anápolis.

Isso porque uma motorista teve o carro roubado, em plena luz do dia, no estacionamento do Supermercado Pérola, localizado na região Central da cidade.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação, desde a abordagem até o momento em que o suspeito foge com o veículo, um Honda City da cor prata e a placa JIK-9737.

Moradora de Anápolis tem o carro roubado em plena luz do dia no estacionamento de supermercado famoso pic.twitter.com/5icDhdovnL — Portal 6 (@portal6anapolis) September 13, 2021

Toda a cena deixou os presentes incrédulos, que pouco puderam fazer para ajudar.

O desespero do homem para fugir era tanto que ele nem conseguiu tirar o automóvel da vaga da maneira correta.

Ele bateu no carro de trás até, por fim, conseguir sair do local de maneira acelerada.

A Polícia Militar (PM) já está à procura do responsável e deve ser informada, através do 190, de quaisquer novas informações sobre o paradeiro do veículo.