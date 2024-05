A caminho de Anápolis, motorista descobre que pegou carro errado e se diverte: “foi só risada”

Momento foi compartilhado pela mulher no Instagram e já acumula mais de 11 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 08 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Imagina entrar no próprio carro, estar trafegando, mas, no meio do caminho, notar que, na verdade, estava dirigindo o veículo errado.

A situação divertida e atípica aconteceu com uma moradora de Anápolis e compartilhada no perfil oficial do Instagram dela. Até o momento o vídeo já acumula mais de 11 mil visualizações na plataforma.

Na gravação, ela conta que havia ido com o veículo até um posto e decidiu parar para comer, juntamente com um homem, e, na sequência, seguiu viagem com ele com destino a Anápolis.

Mas foi logo após alguns quilômetros percorrido, enquanto já estava distante, que ela e a companhia passaram a notar que havia algo diferente no interior do automóvel.

“A gente parou para lanchar e a gente voltou para o carro e notou que o carro estava diferente, né? E estávamos indo para Anápolis. De repente, a gente começou a olhar umas coisas diferentes dentro do carro e percebemos: a chave deu em um outro carro que não era o nosso e nós estamos voltando para trocar de carro”, diz aos risos.

Apesar do impasse, a história teve um desfecho feliz. No fim, ela conseguiu encontrar o dono do automóvel, devolvê-lo e recuperar o veículo dela.

“Fizemos a troca, batemos mó papo e foi só risada”, revelou ela nos stories.

Veja o vídeo: