Em que semana começam os primeiros sintomas da gravidez?

Para algumas mulheres a gravidez por ser um sonho ou vir em um momento indesejado. É um período com muitas emoções e incertezas, principalmente, sobre a semana que começam os primeiros sintomas de gravidez e que sintomas são esses.

Fato é que qualquer sangramento, manchas, menstruação ou estresse, podem gerar suspeitas de gravidez. Por isso, vamos te ajudar a esclarecer essas dúvidas. Veja:

Quando começam os sintomas?

Segundo a Dra. Carmen Luz Alvarado, ginecologista da Clínica INDISA, os sintomas da gravidez começam por volta da 5º semana.

Pois bem, as semanas de gravidez são contadas a partir do primeiro dia desde o início da sua última menstruação. “Portanto, quando uma mulher atrasa uma semana, ela está com mais ou menos 5 semanas de gravidez”, explicou a médica ao portal Mega Notícia, do Chile.

Então, com apenas dois ou três dias de atraso, você já pode fazer um teste de gravidez e obter resultados relativamente confiáveis.

Quais são os primeiros sintomas?

Os sintomas são muito relativos, há mulheres que relatam não sentir nada e outras sentem até demais. Mas os sintomas mais comuns são: perda de menstruação, inchaço e dor nos seios, ida ao banheiro com mais frequência e cólicas tipo menstruação.

Mas, como dito, nem todas terão os mesmos sintomas. Alguns terão todos, apenas alguns, ou podem não sentir nada neste momento da gravidez.

É só lá para a 6 e 7 semanas, que as mulheres podem começar a sentir sintomas mais tradicionais, conhecidos como: tontura, mais sono, cansaço e enjoo.

“Há pessoas que não sentirão absolutamente nada e outras que estarão desesperadas por vômitos, cansaço, sono”, acrescentou o especialista ao Portal. Estima-se que essa sintomatologia permaneça, em geral, até a 11ª ou 12ª semana do período de gestação.