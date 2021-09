Grave acidente com ônibus de viagem deixa vários feridos na BR-060

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (13), no km 15 da BR-060, na altura do município de Alexânia.

Ao Portal 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que um ônibus interestadual, com 43 passageiros, que havia saído de Luis Eduardo Magalhães (BA) com destino a Goiânia, colidiu com a traseira de um caminhão carregado de baterias.

Ao todo, 09 pessoas ficaram feridas, sendo que 07 delas precisaram ser socorridas e levadas para hospitais de Anápolis, Alexânia, Gama (DF) e Ceilândia (DF). Dentre as vítimas, 03 estão em estado grave.

A batida entre os dois veículos de grande porte foi tão intensa que a frente do ônibus ficou completamente destruída após o acidente.

Uma faixa da pista ainda continua interditada para auxiliar no atendimento das equipes da Triunfo Concebra (concessionária da via) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).