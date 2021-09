Homem ferido no pescoço com disco de lixadeira em Anápolis perdeu muito sangue e está em estado grave

É grave o quadro clínico do homem de 52 anos que se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (14), na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria de comunicação do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), unidade para onde ele foi levado às pressas pelo Corpo de Bombeiros.

A reportagem apurou ainda que, na verdade, ele estaria manuseando uma lixadeira quando o disco se soltou repentinamente e atingiu a lateral direta do pescoço dele. As informações preliminares davam conta de que o acidente teria ocorrido com uma serra de mármore tipo makita.

Assim que foi constatado que se tratava de uma situação mais crítica, os bombeiros entraram em contato com o hospital, que deixou uma equipe de prontidão para receber o paciente.

Durante o percursos até a unidade, a vítima acabou entrando em choque hipovolêmico, causado pela perda excessiva de sangue, e já no hospital sofreu uma parada cardíaca.

As técnicas de reanimação foram suficientes para fazê-lo voltar e, de imediato, o homem foi entubado e encaminhado para o centro cirúrgico para a reparação do ferimento.