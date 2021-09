Homem fica gravemente ferido em Anápolis após ser atingido por serra no pescoço

Um grave acidente de trabalho foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

Informações preliminares dão conta de que um homem estaria realizando um serviço quando acabou sendo atingido no pescoço por uma serra de mármore, tipo makita, utilizada normalmente para corte de azulejos, porcelanas e até concreto.

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas às pressas para ir ao local e já encontraram a vítima inconsciente e com forte sangramento na região do ferimento.

Após a realização dos socorros mais imediatos, o homem foi levado ainda desacordado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Como o nome do trabalhador não foi revelado, não foi possível solicitar ao hospital, até o momento desta publicação, o boletim médico que informa o quadro clínico do paciente.

Mais informações a qualquer momento.